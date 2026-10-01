İlk uçuşla birlikte A350F'nin yaklaşık dokuz ay sürecek kapsamlı test programı da başladı. Airbus, 111 tona kadar yük taşıyabilen ve 8 bin 700 kilometre menzile ulaşabilen uçağı 2027'nin ikinci yarısında müşterilerine teslim etmeye başlamayı hedefliyor.

111 TON YÜKLE 8 BİN 700 KİLOMETRE UÇABİLECEK

A350 ailesinin kargo taşımacılığı için geliştirilen yeni üyesi A350F, uzun mesafeli hatlarda ağır yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Uçağın maksimum taşıma kapasitesi 111 ton, menzili ise tam yük koşullarına bağlı olarak 8 bin 700 kilometreye kadar çıkıyor. Standart hava kargo konteynerleri ve paletlerin yanı sıra büyük uçak motorları gibi hacimli yükler de taşınabilecek.

Uçağın dikkat çeken özelliklerinden biri de ana gövdesindeki büyük kargo kapısı. Airbus'a göre yaklaşık 4,3 metre genişliğindeki kapı, sektördeki en büyük ana güverte kargo kapısı olacak. Bu sayede büyük ve ağır yüklerin uçağa yüklenmesi kolaylaşacak.

A350F'nin yapısının yüzde 70'inden fazlasında karbon fiber kompozitler, titanyum ve diğer gelişmiş malzemeler kullanılıyor. Airbus, bunun uçağın maksimum kalkış ağırlığını benzer sınıftaki rakiplerine kıyasla 46 tona kadar azaltmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Uçakta iki adet Rolls-Royce Trent XWB-97 motor bulunuyor.

400 SAATLİK TEST PROGRAMI BAŞLADI

İlk uçuşu gerçekleştiren MSN700 numaralı prototip, özel ölçüm ve test sistemleriyle donatıldı. Uçuş sırasında uçağın temel uçuş özellikleri, sistemlerinin çalışması ve havadaki davranışı kontrol edildi. Bu uçuş, A350F'nin sertifikasyon sürecinin başlangıcını oluşturuyor.

Airbus'ın planına göre iki test uçağı yaklaşık 400 saatlik uçuş programına katılacak. İkinci prototip MSN701'in de üretiminde ileri aşamaya gelindi ve önümüzdeki haftalarda boyama bölümüne alınması planlanıyor. Testlerin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan (EASA) tip sertifikasının alınması hedefleniyor.