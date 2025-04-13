111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren BP'de işler yolunda gitmiyor. 2025 yılında 23 milyar doların üzerindeki borca yaklaşık 4 milyar dolar daha eklendi. FTSE 100'de işlem gören şirket, bunun sebeplerinden birinin ikramiye ödemeleri ve düşük karbonlu varlıkların satışları ile ilgili ödemelerin zamanlamaları, diğerinin ise mevsimsel envanter etkileri olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, Mısır ve Trinidad & Tobago'daki son yatırımların geri çekilmesi sebebiyle azalan gaz ve düşük karbonlu enerji üretiminin etkisiyle yukarı yönlü üretimin daha düşük olması tahmin ediliyor. İkinci bölgede grup, geçen aralık ayında dört olgun açık deniz doğalgaz sahasını ve ilgili üretim tesislerini Perenco T&T'ye sattı.

BAŞKAN KOLTUĞUNU BIRKAACĞINI SÖYLEDİ

BP, petrol üretiminin hafif artmasını beklerken, gaz pazarlama ve ticaret sonucunun 'zayıf' olmasını öngörülüyor. Müşteriler ve ürünler bölümü için ise şirket, mevsimsel hacimlerdeki düşüşten dolayı ticaretin olumsuz etkileneceğini, fakat rafineri marjlarının daha güçlü olacağını söyledi.

Patronlar Dünyası'ında yer alan habere göre, BP'nin son ticaret güncellemesi, başkanı Helge Lund'un yatırımcıların uzun süredir süren eleştirileri arasında istifa edeceğini açıkladıktan bir hafta sonra geldi. BP, Lund'un 'büyük ihtimalle' 2026 senesinde ayrılacağını söyledi.

62 yaşındaki Lund, BG Group, Statoil (şimdiki adı Equinor) ve Norveçli mühendislik şirketi Aker Solutions'da görev aldıktan sonra 2019'da şirkete dahil edildi.

Onun liderliğinde BP'nin hisse fiyatı, eski CEO'su Bernard Looney'nin öncülük ettiği yeşil enerjiye yönelik girişimin başarısızlığa uğramasının ardından üçte bir oranında düştü.

PETROL VE DOĞALGAZ YATIRIMLARI ARTACAK

Şirket, şubat sonlarında stratejisinde önemli bir değişiklik yaparak yatırımcılara yenilenebilir enerji kaynaklarına ayrılan fonu yılda neredeyse dörtte üç oranında azaltmayı planladığını açıkladı.

Buna karşılık, petrol ve doğalgaz üretimine dair yıllık harcamalar yaklaşık yüzde 20 artışla 10 milyar dolara yükselecek.

TRUMP UNSURU ETKİLİ OLDU

Ancak fosil yakıtlara yeniden odaklanılması, bazı hissedarların, özellikle de BP'de yüzde 5 hisse satın alan aktivist yatırımcı Elliott Management'ın eleştirilerini dindiremedi.

Buna ek olarak, Başkan Donald Trump'ın ithal ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin piyasaları sarsması ve küresel resesyon korkularını artırmasıyla petrol fiyatları son iki haftada önemli ölçüde düşüş yaşadı.

Brent petrolünün varil fiyatı, Trump'ın geçen hafta çarşamba günü yaptığı 'Kurtuluş Günü' konuşmasından önce yaklaşık 75 dolar iken şu anda varil başına 63,29 dolardan işlem görüyor.