Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde Sosyal Hizmetler yetersiz kaldı ve iki büyük devlet hastanesi evsiz kalanlara ev oldu. Randevu sorunlarının yaşandığı devlet hastaneleri bu sefer de başka bir skandalla gündeme geldi. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi sokakta yaşayanları evin haline geldi. Evsizler hastane bahçesinde yatıp kalkmaya başladı.

112 BIRAKTI BİR DAHA ALAN OLMADI

Hastanenin acil bölümüne 112 ekiplerince getirilen ve daha sonra da kimsenin ilgilenmediği bir evsiz vatandaş da hala hastanede kalmaya devam ediyor. O hasta şu anda bir servis odasında yerde yatıyor.

İddiaya göre hastane yetkilileri Sosyal Hizmetler görevlilerini arasa da hastayı alacak biri olmadığı gerekçesi ile çıkış işlemleri tamamlanamadı. Üstelik odada sineklerin uçuşması da hijyen sorununu gündeme getirdi.

Ege Üniversitesi hastanesi koridorları da evsizlerin yeri oldu.

Konu hakkında SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi'ye konuşan Birlik Sağlık Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Doğruyol şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Hizmetlerin aranmasına rağmen maalesef bu evsizler alınıp götürülmemiştir. Belediyeler de sosyal hizmetler de üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir."