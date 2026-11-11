Vietnam'ın Ho Chi Minh kentindeki tersanede inşa edilen gemi, özellikle açık deniz rüzgar santralleri ve su altı altyapı projelerinde kullanılacak. Yaklaşık 112 metre uzunluğundaki geminin, donanım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınması planlanıyor.

150 TONLUK YÜKLERİ DENİZİN ALTINA İNDİREBİLECEK

Geminin en dikkat çekici özelliği, 150 ton kaldırma kapasitesine sahip özel su altı vinci olacak. Gemi dalgalardan etkilendiğinde oluşan hareketleri dengeleyebilen sistem sayesinde ağır ekipmanların deniz tabanına daha kontrollü şekilde indirilmesi hedefleniyor.

Bu özellik, deniz altına boru hatları ve çeşitli altyapı ekipmanları yerleştirilirken önemli kolaylık sağlayacak. Gemi aynı zamanda açık deniz rüzgar santrallerinin inşasında, su altı tesislerinin bakımında ve onarım çalışmalarında kullanılabilecek.

Yaklaşık 22 metre genişliğindeki gemide 120 kişiye kadar mürettebat ve teknik personel konaklayabilecek. Böylece uzman ekipler, uzun süre karaya dönmeden açık denizde çalışmalarını sürdürebilecek.

DALGALI DENİZDE PERSONEL GEÇİŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Gemide ayrıca deniz üzerindeki sabit yapılara ulaşımı kolaylaştıracak hareket dengeleme sistemli özel bir geçiş köprüsü bulunacak. Elektronik olarak kontrol edilen bu sistem, geminin dalgalarla hareket etmesine rağmen personelin çalışma platformlarına daha güvenli geçiş yapmasını sağlayacak.

Denize indirilmiş olmasına rağmen geminin henüz ticari görevlere başlamadığı belirtildi. Kalan ekipmanların kurulumu, teknik kontroller ve devreye alma işlemlerinin ardından 2027 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.