Japon mimar Sou Fujimoto ve Fransız ortakları tarafından Fransa'nın Montpellier şehrinde tasarlanan "L'Arbre Blanc" (Beyaz Ağaç) adlı 17 katlı kule, ezber bozan tasarımıyla dikkat çekiyor. Toplam 113 daireden oluşan bina, cephesinden dışarıya doğru 7,5 metreye kadar uzanan devasa konsol balkonlarıyla dev bir beyaz ağacı andırıyor.

Geleneksel dar balkon anlayışını yıkan projede, farklı yükseklik ve yönlere yerleştirilen teraslar dairelerin açık havadaki doğal bir uzantısı haline getirilmiş. Ağaç dallarını simgeleyen bu dev çıkıntıların ağırlık, rüzgar direnci ve biçim bozulmalarını dengelemek amacıyla özel bir mühendislik yöntemi kullanıldı. Beton plakalara cıvatalanan çelik profiller ve özel metal gergi çubukları sayesinde, askıda duran devasa terasların yükü doğrudan binanın ana gövdesine aktarıldı.

Sıcak Akdeniz iklimine sahip Montpellier'de iç ve dış mekan yaşamını birleştirmeyi hedefleyen mimarlar, balkonlara ekledikleri metal pergolalarla doğal bir gölgelendirme de sağladı.

Sadece estetik bir simge olmakla kalmayan Beyaz Ağaç, geniş teras alanları ve katlar arası dış merdivenleriyle sakinlerine yükseklerde müstakil ev konforunda bir yaşam alanı sunuyor.