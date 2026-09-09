Meksika hükümeti, 114 yıl boyunca cezaevi olarak hizmet veren Marias Adaları'nı ekolojik ve tarihi bir gezi alanına dönüştürerek ziyarete açtı. Anakaradan 112 kilometre uzaklıkta bulunan adadaki eski hapishane binaları müze ve gezi rotaları olarak yeniden düzenlendi.

CEZAEVİ ADASININ GEÇMİŞİ VE KAPATILMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

1905 yılında Porfirio Díaz yönetimi döneminde María Madre Adası merkezli kurulan ceza kolonisinde, siyasi mahkûmlar ve çeşitli suçlardan hüküm giyen kişiler tutuldu. Mahkûmların aileleriyle yaşamasına ve üretim faaliyetlerine katılmasına izin verilen tesis, Mart 2019'da son 584 mahkûmun anakaraya nakledilmesiyle resmen kapatıldı.

ESKİ HAPİSHANE ARAYA GELECEK ZİYARETÇİLERE NELER SUNUYOR?

Turizme kazandırılan adada ziyaretçiler için özel gezi rotaları oluşturuldu. Bölgeye gelen turistler; Alan Müzesi'ni, tarihi deniz fenerini, Kral İsa heykelini, lagünleri, plajları ve geçmişte cezaevi kompleksine ait olan idari yapıları ziyaret edebiliyor.

BÖLGENİN DOĞAL YAPISI NASIL KORUNACAK?

Meksika Pasifik bölgesindeki hassas ekosistemleri barındıran Marias Adaları, Biyosfer Rezervi statüsünde bulunuyor. Yeni turizm modeli kapsamında adaya kabul edilen ziyaretçi sayısı sınırlandırılarak doğal ortam üzerindeki çevresel etkinin en alt düzeyde tutulması hedefleniyor.

DÖNÜŞÜM SONRASI ADAYA KAÇ ZİYARETÇİ GELDİ?

Meksika Turizm Bakanlığı tarafından Nisan 2026'da açıklanan verilere göre, projenin hayata geçirilmesinden bu yana Marias Adaları'nı yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Kutsal Hafta tatil döneminde ise adadaki konaklama tesislerinde 200 turist konakladı.