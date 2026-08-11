İspanya, 15 Nisan 1912'den bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına tanıklık etmeye hazırlanıyor. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulma, yalnızca gökyüzü meraklılarının değil bilim insanlarının da yakından takip ettiği önemli astronomi olayları arasında yer alıyor.

Bu tutulmanın ardından 2 Ağustos 2027'de ikinci bir tam güneş tutulması, 26 Ocak 2028'de ise halkalı güneş tutulması yaşanacak. Böylece Avrupa, 21. yüzyılda ender rastlanan üçlü tutulma dizisine sahne olacak.

BAZI BÖLGELERDE TAM TUTULMA OLARAK İZLENEBİLECEK

12 Ağustos'taki tam güneş tutulması; kuzey Sibirya, Grönland'ın doğu kıyıları, İzlanda'nın batısı ve İspanya'nın belirli bölgelerinden tam tutulma olarak izlenebilecek. Kanada, ABD'nin kuzeydoğusu ve Kuzeybatı Afrika'da ise gökyüzü olayı kısmi güneş tutulması şeklinde görülecek.

İspanya'da tam tutulma evresi en fazla 1 dakika 48 saniye sürecek. Tutulmanın başlangıç ve bitiş saatleri ise bulunulan konuma göre farklılık gösterecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENMEYECEK

12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Türkiye'den gözlemlenebilecek bir sonraki güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek parçalı güneş tutulması olacak.