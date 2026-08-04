İspanya’nın Burgos eyaletinde yer alan ve neredeyse tamamen terk edilmiş durumda olan Avellanos de Muñoz köyü, 12 Ağustos 2026’da yaşanacak tarihi güneş tutulmasıyla gök bilim meraklılarının küresel odağı haline geliyor. 1999 yılından bu yana Avrupa anakarasından, 1912'den bu yana ise İspanya'dan izlenebilecek ilk tam güneş tutulmasının doğrudan merkez hattında yer alan köy, o gece sıra dışı bir kalabalığa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Günümüzden onlarca yıl önce tarımda mekanizasyonun artmasıyla büyük şehirlere göç veren ve günümüzde dükkânı dahi bulunmayan köy, tutulma gözlemi için benzersiz şartlar sunuyor. Işık kirliliğinin olmaması, alçak tepeleri ve batı ufkunu tamamen gören buğday tarlaları sayesinde köy; İspanya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerden gelen astronomi meraklılarının ilk tercihi oldu.

Gün batımına yakın bir saatte gerçekleşecek tutulma sayesinde bölgede birkaç dakika arayla iki kez alacakaranlık yaşanacak ve bu nadir doğa olayına Perseid meteor yağmuru da eşlik edecek. Yıllardır sessizliğe gömülen köyde konaklama kapasitesi tamamen dolarken, hem dünyanın dört bir yanından gelen turistler hem de yıllar önce büyük şehirlere taşınan eski sakinlerin aileleriyle dönmesiyle köy tarihinin en kalabalık gecelerinden birini yaşayacak.