Fas, İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma hedefi doğrultusunda devasa bir altyapı hamlesi başlattı. Ülke, turnuva hazırlıkları kapsamında ulaşımdan konaklamaya kadar toplamda 6 milyar dolarlık dev bir bütçeyi gözden çıkardı.

Bu tarihi yatırım zincirinin en dikkat çeken halkası ise Kazablanka yakınlarında inşasına başlanan ve 500 milyon dolara mal olması beklenen "Grand Stade Hassan II" stadyumu oldu. Tam 115 bin seyirci kapasitesiyle tamamlandığında dünyanın en büyük stadyumu unvanını alacak olan bu dev arenanın, turnuvadan iki yıl önce, yani 2028'de kapılarını açması planlanıyor.

FAS YÖNETİMİ ORGANİZASYONU FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Fas yönetimi, Dünya Kupası'nı sadece bir spor organizasyonu olarak değil, ülkeyi Afrika'nın lider turizm ve ekonomi merkezine dönüştürecek stratejik bir basamak olarak görüyor. Bu doğrultuda, turnuva döneminde ülkeye akın edecek milyonlarca turisti ağırlayabilmek amacıyla havalimanlarının genişletilmesine 4,2 milyar dolar ayrılırken, otel kapasitesinin de 150 bin yeni yatakla artırılması hedefleniyor.

2025 yılındaki Afrika Uluslar Kupası'nda yaklaşık 20 milyon turisti ağırlayarak önemli bir sınavı geride bırakan Fas, Dünya Kupası sayesinde yıllık turist sayısını 26 milyona çıkarmayı ve turnuva süresince ülke ekonomisine yüzde 1,5'e varan ek büyüme sağlamayı amaçlıyor.

Normal şartlarda on yıl sürecek devasa projeleri yoğun bir koordinasyonla iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlama aşamasına getiren Fas, 2030 yılı için gerekli olan altyapının yüzde 80'ini şimdiden inşa etmeye başladı.

Bu küresel vizyon ve modernleşme atağı, Fas'ın uluslararası arenadaki gücünü pekiştirirken, küresel yatırımcılar için de ülkeyi Afrika'ya açılan en önemli ticaret kapısı haline getirmeyi vaat ediyor.