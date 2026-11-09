Kilo vermek isteyen pek çok kişi, sevdiği yiyeceklerden vazgeçmek zorunda kalacağını düşünüyor. Ancak 23 yaşındaki Melody Buck, bu düşüncenin aksine hiçbir yiyeceği tamamen hayatından çıkarmadan 18 ayda 57 kilo verdi. 115 kilodan 58 kiloya düşen genç kadın, değişiminin arkasındaki alışkanlıkları anlattı.

18 ayda 57 kilo verdi

Bir dönem 115 kilo olan Melody Buck, 2023 yılında hayatında önemli bir değişikliğe gitti. Spor salonuna yazılan genç kadın, beslenme düzenini de değiştirmeye başladı. Düzenli egzersiz ve yüksek protein ağırlıklı beslenmeyle 18 ayda 57 kilo vermeyi başardı.

Bir zamanlar 52 beden kıyafet giyen Buck, artık 36 beden tercih ediyor. Kilo kaybının yalnızca dış görünüşünü değil, günlük yaşamını da değiştirdiğini belirten genç kadın, eskiden yapmaktan çekindiği pek çok şeyi artık rahatlıkla gerçekleştirebildiğini söyledi.

Hayatını değiştiren karar nasıl geldi?

Buck'ın değişim süreci, 2023 yılında yaşadığı ayrılığın ardından babasının yanına taşınmasıyla başladı. Babasının düzenli olarak spor salonuna gitmesi, onun da egzersizle tanışmasına vesile oldu.

Başlangıçta babasının ısrarından kurtulmak için spor salonuna gittiğini söyleyen Buck, zamanla egzersiz yapmaya alıştı. Kısa sürede sporun hayatının bir parçası haline geldiğini ve yaklaşık iki hafta içinde kilo vermeye başladığını anlattı.

Genç kadın, geçmişte fazla kiloları nedeniyle sosyal hayatında da zorluk yaşadığını belirtti. Dışarı çıkmak istemediğini, tanıdıklarıyla karşılaşmaktan çekindiğini ve kıyafet alışverişinin kendisi için eziyete dönüştüğünü söyledi.

Haftada 4 gün ağırlık çalıştı

Kilo verme sürecinde egzersizi aksatmayan Buck, haftada 4 gün ağırlık antrenmanı yaptı. 3 gün bacak, 2 gün üst vücut çalışmalarına ağırlık verdi.

Beslenmesinde ise protein ağırlıklı yiyeceklere yer verdi. Kahvaltıda genellikle karamelli elmalı yulaf lapası tükettiğini belirten genç kadın, zaman zaman sevdiği yiyecekleri yemeye de devam etti.

Önceden bir günde neler yiyordu?

Buck, kilo almadan önceki beslenme alışkanlıklarının oldukça farklı olduğunu anlattı. Sabahları çikolatalı tost, öğle yemeklerinde hamburger, akşamları ise yaklaşık 400 gram makarna tüketiyordu. Yemeklerin ardından kek ve kurabiye gibi atıştırmalıklar da yiyordu.

Yeni beslenme düzeninde ise kendisine katı yasaklar koymadı. Ara sıra hamburger gibi sevdiği yiyecekleri tüketmeye devam etti.

'Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmayın'

Kilo vermek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Buck, en önemli noktanın sürdürülebilir bir düzen oluşturmak olduğunu söyledi.

Sevilen yiyecekleri tamamen yasaklamanın uzun vadede eski alışkanlıklara dönmeye neden olabileceğini belirten genç kadın, arada sırada hamburger yemenin bile süreci daha kolay hale getirdiğini ifade etti.

Buck, herkesin kendisine motivasyonunun nasıl bu kadar yüksek olduğunu sorduğunu ancak başarısının arkasında motivasyondan çok disiplin bulunduğunu söyledi. Başlangıçta hedefinin kendisine çok uzak göründüğünü belirten genç kadın, küçük adımlarla ilerlemenin önemine dikkat çekti.