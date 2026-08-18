ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Shipbuilding tersanesinde inşa edilen denizaltı, Kasım 2025'te Donanmaya teslim edildi ve Mart 2026'da Boston Limanı'nda resmen hizmete alındı. Aylar süren deneme ve değerlendirmelerde yapısal durumunun ve savaşa hazırlık seviyesinin gerekli standartları karşılaması üzerine Donanma, olağan bakım dönemini iptal etme kararı aldı.

TERSANEYE GİRMEDEN FİLOYA KATILACAK

Yeni denizaltılar deniz denemelerinden sonra genellikle "post-shakedown availability" olarak adlandırılan bir tersane sürecinden geçiriliyor. Bu dönemde testlerde ortaya çıkan sorunlar gideriliyor, gerekli ayarlamalar yapılıyor ve bazı sistemlerde iyileştirmelere gidiliyor. USS Massachusetts'in denemelerdeki performansı nedeniyle ABD Donanması bu aşamayı atlama kararı aldı.

ABD Donanması Denizaltı Programları Direktörü Koramiral Rob Gaucher, kararın "hesaplanmış bir risk" olduğunu ancak mürettebatın güvenliği veya denizaltının kalitesinden taviz verilmediğini belirtti. Donanma, bu sayede Massachusetts'i daha hızlı biçimde filonun kullanımına sunarken tersanelerdeki iş gücünü yapımı devam eden diğer denizaltılara kaydırabilecek.

115 METRE UZUNLUĞUNDA

Virginia sınıfı Block IV standardındaki USS Massachusetts yaklaşık 115 metre uzunluğa ve 7 bin 800 ton su altı deplasmanına sahip. Nükleer reaktörle çalışan denizaltı, uzun süre su altında görev yapabiliyor ve Virginia sınıfının gelişmiş gizlilik, gözetleme ve özel harekât yeteneklerini taşıyor.

Sınıfın denizaltıları düşman denizaltıları ve yüzey gemileriyle mücadeleden istihbarat ve gözetlemeye, kara hedeflerine yönelik saldırılardan özel operasyonların desteklenmesine kadar farklı görevler için tasarlandı. USS Massachusetts, Block IV Virginia sınıfının yedinci denizaltısı olarak ABD Donanmasının su altı filosunda görev yapacak.