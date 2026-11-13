Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde 116 suçtan aranan Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesinin ardından İzmir'de adliyeye sevk edildi. Yeni nesil organize suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Sayal; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve silahla yağma suçlarından aranıyordu. Sayal'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Sayal, 12 Kasım'da Türk Hava Yolları'nın TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Sayal, buradan İzmir'e götürüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sayal, 13 Kasım'da adliyeye sevk edildi. NE OLMUŞTU? Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Silahla yağma' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmıştı. 116 suçtan aranan Sayal, Türk Hava Yollarının (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla dün Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Sayal İzmir’e getirilmişti.

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