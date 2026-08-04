Japon otelcilik şirketi Hoshino Resorts, ülkenin en ikonik tarihi yapılarından biri olan ve 2017 yılında Japonya kültür anıtı statüsü kazanan Nara Hapishanesi'ni lüks bir konaklama tesisine çevirdi. "Hoshinoya Nara Hapishane Oteli" adıyla kapılarını açan komplekste, özgün mimari doku korunarak ziyaretçilere farklı bir otel deneyimi sunuluyor.

TARİHİ HAPİSHANE MİMARİSİ OTELE NASIL UYARLANDI?

Merkezi bir komuta noktasından yayılan beş ayrı gözaltı kanadıyla yıldız şeklinde tasarlanan kompleks, toplam 25 dönümlük bir alana yayılıyor. Bünyesinde Nara Hapishanesi Müzesi'ni de barındıran yapıda, Romanesk tarzı ana giriş kapısı, el yapımı tuğla duvarlar ve orijinal tavan pervazları bütünüyle muhafaza edildi.

Koridorlarda gözetleme delikleri bulunan yeşil ahşap hücre kapıları, havalandırma kapakları, çatı pencereleri ve çelik takviye kirişleri koruma altına alındı. Öte yandan tarihi kompleks, Netflix yapımı "Alice in Borderland" dizisinin ikinci sezon çekim mekanlarından biri olarak da kullanıldı.

OTELDE KONAKLAMA ŞARTLARI VE ODA SEÇENEKLERİ NELER?

Toplam 48 odadan oluşan tesiste üç farklı oda konsepti yer alıyor. Otelin en geniş seçeneğini, birden fazla eski hücrenin birleştirilmesiyle oluşturulan ve içerisinde oturma ile giyinme odası barındıran "11 Hücreli Lüks Oda" oluşturuyor.

Gecelik konaklama fiyatlarının mevsimsel dönemlere göre değişiklik göstermekle birlikte 245 dolardan başladığı tesis; mimari, tarih ve kültüre ilgi duyan yabancı turistler ile gezginlerden yoğun talep görüyor.

YEDİ YILLIK RESTORASYON SÜRECİNDE HANGİ ZORLUKLAR YAŞANDI?

Otelin Genel Müdürü Masaya Kakegawa, yaklaşık yedi yıl süren restorasyon sürecindeki temel zorluğun, binanın tarihi kimliğini bozmadan lüks otel konforunu entegre etmek olduğunu açıkladı.

Kakegawa, yapının geçmişini gizlemek ya da değiştirmek yerine, konaklayan misafirlerin mekanda dolaşırken o tarihi atmosferi fiziksel olarak hissetmelerini amaçladıklarını vurguladı.