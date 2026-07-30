Uzmanlar, bu kuyuların önemli bölümünün onlarca yıl önce açıldığını ve işletmecilerinin iflas etmesi ya da ortadan kaybolması nedeniyle bakım ve kapatma sorumluluğunun kamuya kaldığını ifade ediyor. Metan gazı ise kısa vadede karbondioksite kıyasla çok daha güçlü bir sera gazı olarak iklim değişikliğini hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

YILDA 281 BİN TONA KADAR METAN SIZABİLİYOR

ABD'deki terk edilmiş petrol ve gaz kuyularından yılda 281 bin tona kadar metan atmosfere karışabiliyor. Bu sızıntılar yalnızca iklim üzerinde değil, hava kalitesi ve çevre sağlığı açısından da risk oluşturuyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) hazırladığı veri setinde, güvenli şekilde kapatılmamış 117 bin 672 kuyu tespit edildi. Ancak uzmanlar, kayıt altına alınmamış binlerce ek kuyunun da bulunabileceğini ve gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

KAPATILMALARI MİLYARLARCA DOLARA MAL OLUYOR

Yetim kuyuların güvenli şekilde kapatılması oldukça maliyetli bir süreç olarak görülüyor. Federal ve eyalet yönetimleri son yıllarda bu kuyuların kapatılması için milyarlarca dolarlık kaynak ayırsa da mevcut bütçenin tüm kuyular için yeterli olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle birçok kuyu yıllardır metan sızdırmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, yalnızca kayıtlı kuyuların değil, yeri bilinmeyen eski petrol ve gaz kuyularının da tespit edilerek kapatılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlardan biri olacağını vurguluyor.