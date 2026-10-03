Avustralya'nın Sidney kentindeki dünyaca ünlü mimari harikası One Central Park, devasa yapısının kendi oluşturduğu gölge problemini akılcı ve doğa dostu bir teknolojiyle çözdü. 2014 yılında "dünyanın en iyi gökdeleni" seçilen kompleks, ışık mühendisliği ile peyzaj mimarisini birleştirerek ezber bozan bir tasarıma imza attı.

Binanın en dikkat çeken parçası, çatısına kurulan motorlu akıllı ayna sistemi. Güneşin gün içindeki hareketlerini anlık olarak takip eden 40 adet hareketli ayna, yakaladığı güneş ışığını gökdelenin tepesinde asılı duran devasa yapıdaki 320 yansıtıcıya gönderiyor.

Bu yansıtıcılar da ışığı kırarak binanın gölgede kalan karanlık alt katlarına, iç avlusuna ve alışveriş alanlarına adeta bir gün ışığı çeşmesi gibi yönlendiriyor. Gece olduğunda ise bu aynalar renkli LED ışıklarla büyüleyici bir görsel şölene dönüşüyor.

38 BİN BİTKİ KULLANILDI

Gökdelenin bir diğer öne çıkan özelliği ise cephelerini kaplayan dikey bahçeler. Fransız botanikçiler tarafından tasarlanan bu yeşil mimaride, toprak yerine özel sıvı besin sistemleriyle yaşatılan 38 bin bitki kullanıldı.

Dış cephe boyunca uzanan kilometrelerce uzunluktaki bu bitki örtüsü, binaya estetik bir görünüm kazandırmanın ötesinde, pencerelere gelen aşırı sıcak güneş ışınlarını yüzde 30'a kadar filtreleyerek dairelerin doğal yoldan serin kalmasını sağlıyor.

One Central Park; aynalarıyla karanlık noktaları aydınlatırken, dikey bahçeleriyle de fazla sıcağı keserek doğayla teknolojiyi aynı çatıda buluşturuyor.