İtalya’da 18. yüzyıldan günümüze ulaşan görkemli bir villa, tarihi dokusu ve eşsiz mimari ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. 1170 metrekarelik yapı, 500 bin euro başlangıç bedeliyle açık artırmaya çıkarılmasına rağmen beklenen ilgiyi görmedi.

Villanın iç mekânları, adeta geçmişten günümüze uzanan bir sanat galerisi görünümünde. Fresklerle süslenmiş duvar ve tavanlar, dönemin estetik anlayışını yansıtan barok detaylarla birleşiyor.

Ahşap tavan işlemelerinden kemerli geçişlere, dekoratif sütunlardan mermer heykellere kadar yapının pek çok bölümünde tarihi karakter korunuyor.

AÇIK ARTIRMADA TEK TEKLİF ÇIKMADI

Yaklaşık 1.170 metrekarelik tarihi villa, 500 bin euro bedelle açık artırmaya sunuldu. Ancak satış sürecinde tek bir teklif dahi gelmemesi dikkat çekti. Tarihi değerine ve görkemli mimarisine rağmen alıcı bulamayan yapı için süreç yeni bir aşamaya taşındı.

ŞİMDİ FİYATI 3,5 KATINA ÇIKTI

Villa, ilk açık artırmadaki başlangıç fiyatının yaklaşık 3,5 katı bedelle yeniden satışa çıkarıldı. Bu da yapının güncel satış fiyatının yaklaşık 1,75 milyon euro seviyesine yükseldiği anlamına geliyor.