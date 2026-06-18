Japon otomotiv devi Honda, popüler SUV modeli CR-V için kritik bir geri çağırma kararı aldı. Şirket; araçlarda acil durumlar için bulunan "lastik patlak tamir kiti" ile ilgili yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle, Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’na resmi geri çağırma bildiriminde bulundu.

Patlama ve yaralanma riski var

Honda tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu lastik tamir kitlerindeki acil durum hortum bağlantı parçasında hatalı tasarım tespit edildi. Ayrıca basınç tahliye vanasının ayarlarının da yetersiz olduğu belirlendi.

Bu tasarım hatası nedeniyle, kitteki tamir maddesi şişesi yüksek basınç yüzünden aniden patlayabilir, parçaları etrafa savrulabilir ve en kötü senaryoda lastiği tamir etmeye çalışan kullanıcının yaralanmasına yol açabilir.

Geri çağırma kapsamına, 24 Haziran 2024 ile 19 Şubat 2026 tarihleri arasında üretilen toplam 118 adet CR-V modeli giriyor. Etkilenen araçların şasi numarası listesi Honda'nın resmi internet sitesinde erişime açıldı.

Honda, mağduriyet yaşanmaması adına etkilenen araç sahiplerine doğrudan posta ve diğer iletişim kanalları kanalıyla ulaşmaya başladı. Kusurlu kitler, bayi servislerinde ücretsiz olarak geliştirilmiş güvenli versiyonlarıyla değiştirilecek.

Yakıt pombası nedeniyle geri çağırma yapmıştı

Öte yandan Honda, geçtiğimiz günlerde (28 Mayıs) yakıt sistemindeki düşük basınçlı yakıt pompası arızası nedeniyle çok daha geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu daha başlatmıştı. Şirket; aralarında N-BOX, FREED, Fit, Step Wagon, N-WGN ve VEZEL’in de bulunduğu 23 farklı model için yine bakanlığa bildirimde bulunarak değişim sürecini hızlandırmıştı.