New York’ta araştırma yapan bilim insanları, uzun süredir kayıtlarda yer almayan nadir bir arı türünü yeniden tespit etti. 'Chestnut mining bee' olarak bilinen bu tür, bölgede en son 1904 yılında görülmüş ve o tarihten sonra tamamen ortadan kaybolduğu düşünülmüştü.

Yapılan incelemelerde, bu nadir türün özellikle kestane ağaçlarının polenine bağımlı olduğu belirlendi. Ancak 20. yüzyılın başlarında yayılan hastalıklar nedeniyle kestane ağaçlarının büyük ölçüde yok olması, bu arının da gözden kaybolmasına neden olmuştu.

Bilim insanları, bu nadir türün New York’ta kestane ağaçlarının yeniden yetiştirildiği bir deneme alanında ortaya çıkmasının tesadüf olmadığını düşünüyor. Son yıllarda yürütülen çalışmaların, türün yeniden görülmesine zemin hazırlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu keşif, doğada kaybolduğu düşünülen bazı türlerin aslında küçük ve gizli popülasyonlar halinde varlığını sürdürebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda ekosistem restorasyonunun ne kadar kritik olduğunu da bir kez daha ortaya koyuyor.