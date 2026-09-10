ABD’nin New Jersey eyaletinde 119 yıldır hizmet veren ve nesiller boyu milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Clementon Park ve Splash World, ani bir kararla kapılarını kapattı.

Bölgenin en köklü simgelerinden biri olan devasa eğlence kompleksinin işletmecileri, parkın 2026 sezonuyla birlikte faaliyetlerine son verdiğini ve tesisin satışa çıkarıldığını duyurdu.

1907 yılında kurulan ve 52 dönümlük devasa bir arazi üzerine kurulu olan park; "Hellcat" isimli ünlü hız treni, dev dönme dolap ve düşüş kuleleri gibi ikonik eğlence üniteleriyle tanınıyordu.

Geçmişte yangınlar, ekonomik krizler ve el değiştirmelerle dolu çalkantılı bir tarih atlatan tesis, 2019 yılında da borçlar nedeniyle kapanmış, ardından 2021’de bir yatırım şirketi tarafından açık artırmayla satın alınarak yeniden faaliyete geçirilmişti.

Ancak son 5 yıldır parkı işleten şirket, kapanma kararının perde arkasındaki gerekçeyi açıklamadı.

Sahipleri, bu kararın kolay alınmadığını belirterek parkın mirasını yaşatacak yeni bir alıcı bulmayı umduklarını ifade etti. Büyüklüğü ve tarihi değeriyle bölge turizminin en önemli merkezlerinden biri sayılan kompleksin geleceği, gerçekleşecek yeni satış görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.