Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, 7-13 Aralık tarihleri arasında güney kıyı kenti Zhuhai’de düzenlenecek olan 16. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda bir ilke imza atarak dev savaş gemilerini gövde gösterisine çıkarıyor.

İki yılda bir düzenlenen etkinlik tarihinde ilk kez aktif su üstü harp gemileri savaş uçaklarıyla birlikte sergilenecek. Gaolan Limanı'nda kurulacak özel denizcilik fuar alanında, Çin donanmasının en büyük ve en ağır silahlı su üstü savaş gemisi olan tam yüklü halde 12 bin ila 13 bin ton ağırlığındaki Tip 055 süper destroyeri de ilk kez halkın ziyaretine açılacak.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Pentagon tarafından kruvazör sınıfında değerlendirilen yaklaşık 180 metre uzunluğundaki Tip 055, radar görünürlüğünü azaltan kesintisiz gövde yapısı ve gelişmiş sensör kulesiyle öne çıkıyor.

ABD donanmasındaki muadillerini geride bırakan 112 adet dikey füze fırlatma hücresine sahip olan dev destroyer; uzun menzilli hava savunma füzelerinden seyir füzelerine ve YJ-21 gibi gemisavar balistik füzelere kadar pek çok stratejik mühimmatı ateşleyebiliyor.

Limandaki gövde gösterisinde Tip 055'e yaklaşık 40 bin tonluk amfibi hücum gemisi Hubei ile güdümlü füze fırkateyni Huangshan eşlik edecek ancak güvenlik ve gizlilik gerekçesiyle ziyaretçilerin gemilerdeki hassas muharebe merkezlerine girmesine izin verilmeyecek.