Avrupa, tam 27 yıl aradan sonra ilk kez gökyüzünde yaşanacak sıra dışı bir doğa olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

En son 1999 yılında tanıklık edilen tam güneş tutulması, bu yaz geri dönüyor. 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek bu muazzam gökyüzü şöleni için dünya genelinde milyonlarca insan şimdiden hazırlıklara başladı. Uzmanlar, bunun birçok insan için "ömürde sadece bir kez" denk gelinebilecek tarihi bir fırsat olduğunu belirtiyor.

Tam güneş tutulması nedir?

Tam güneş tutulması; Ay'ın, Dünya ile Güneş'in arasına tam olarak girmesiyle meydana gelir. Ay, Güneş'in önünü tamamen kapattığında, okyanusların ve kıtaların üzerine birkaç dakikalığına garip, ürpertici bir karanlık çöker.

O anlarda sadece havanın kararmasıyla kalınmaz; gökyüzünde bir anda yıldızlar belirir, hava sıcaklığı hissedilir derecede düşer ve Güneş'in etrafında "güneş tacı" adı verilen büyüleyici bir ışık çemberi parlar. Gökbilimciler, bu anı yeryüzünde tanık olunabilecek en etkileyici doğa olayı olarak tanımlıyor.

En şanslı ülkeler: İspanya ve İzlanda

Tutulmanın Güneş'i tamamen kapatacağı karanlık kuşak; Kuzey Atlantik, Grönland, İzlanda ve İspanya’nın kuzeyinden geçecek. Astronomi meraklıları için en büyük merkez ise İspanya olacak. İspanyol yetkililer, o gün ülkeye milyonlarca turistin akın etmesini beklediklerini açıklayarak şimdiden özel güvenlik ve ulaşım önlemleri almaya başladı.

Diğer bir şanslı rota ise İzlanda. Tutulma süresi İzlanda’da iki dakikayı aşacak ve en uzun burada sürecek; ancak Kuzey Atlantik'in her an değişebilen bulutlu hava şartları, İzlanda'daki gözlemciler için risk barındırıyor.

Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın diğer pek çok ülkesinde ise Güneş tamamen kapanmasa da, akşam saatlerinde Güneş diskinin çok büyük bir kısmının Ay tarafından yutulduğu parçalı bir tutulma izlenebilecek.

Gökyüzü meraklıları için altın çağ başlıyor

Ağustos 2026’daki bu tarihi olay, aslında önümüzdeki yıllarda Avrupa’yı bekleyen gökyüzü şölenlerinin sadece ilki. Bu olaydan hemen bir yıl sonra, 2 Ağustos 2027’de İspanya ve Kuzey Afrika semalarında bir tam güneş tutulması daha yaşanacak. Bazı bölgelerde karanlığın 6 dakikadan fazla süreceği 2027 tutulması, şimdiden "yüzyılın en önemli gök olayı" olarak anılıyor.

Ancak uzmanlar, 12 Ağustos 2026’daki randevunun yerinin ayrı olduğunu vurguluyor. Gün ortasında aniden bastıran geceyi yaşamak, kuşların sustuğuna ve doğanın kış uykusuna yattığına tanıklık etmek isteyen milyonlarca insan, o gün sadece birkaç dakikalık bu benzersiz anı yakalamak için dünyanın öbür ucundan yollara düşecek.