Takviminize not edin: 12 Ağustos'ta 6 gezegen hizalanacak, güneş tutulacak ve meteor yağmuru olacak...

12 Ağustos'ta gökyüzünde birden fazla astronomik olay yaşanacak. "Tam Güneş Tutulması", "Perseid Meteor Yağmuru", "6 gezegenin hizalanması" ve "Yeni Ay" evresi aynı gün gökyüzünde gerçekleşecek.

12 Ağustos Çarşamba günü gökyüzünde birden fazla astronomik olay yaşanacak.

Gün içinde Tam Güneş Tutulması gerçekleşecek, gece saatlerinde de Perseid Meteor Yağmuru zirveye ulaşacak; aynı gece 6 gezegen hizalanacak ve Yeni Ay evresi de görülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

12 Ağustos'ta Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle Tam Güneş Tutulması yaşanacak.

Tutulma; Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda, Kuzey İspanya ve Portekiz'in bir bölümünden izlenebilecek.

Tutulma sırasında Ay, Güneş'in önünü tamamen kapatacak ve tutulmanın görüldüğü bölgelerde gündüz saatlerinde kısa süreli karanlık yaşanacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVE YAPACAK

Aynı günün gecesi Perseid Meteor Yağmuru en yoğun dönemine ulaşacak.

Saat 23.00 itibarıyla başlayacağı belirtilen meteor yağmuru yaklaşık 6-7 saat sürecek.

Bu süre boyunca da saatte 50 ila 150 arasında meteor geçişinin gözlemlenebilecek.

6 GEZEGEN DİZİLECEK

Gecenin bir diğer gök olayı ise gezegen hizalanması olacak.

Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün aynı hatta sıralanmasıyla gökyüzünde gezegen hizalanması görülecek.

YENİ AY EVRESİ DE OLACAK

Yine aynı gece Ay'ın Yeni Ay evresinde bulunması nedeniyle gökyüzündeki Ay ışığında azalma gözlemlenecek.

Böylece daha karanlık bir gökyüzü oluşacak.

'DÜNYA DURACAK' İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından “12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı?” sorusu gündeme gelmişti.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen iddialarla birlikte NASA'nın daha önce yaptığı açıklama da tekrar gündeme gelmişti.

NASA'nın doğrulama platformu Snopes'a yaptığı değerlendirmede, 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekimini kaybedeceğine yönelik herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığı belirtilmişti.