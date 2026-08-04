12 Ağustos 2026, gökyüzü meraklıları için son yılların en dikkat çekici tarihlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Aynı gün içerisinde sabah saatlerinde altı gezegenin gökyüzünde aynı doğrultuda görülebileceği bir hizalanma yaşanırken, gündüz saatlerinde tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Gece ise yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru zirve noktasına ulaşacak.

Astronomi uzmanlarına göre, 12 Ağustos sabahı Jüpiter, Merkür, Mars, Uranüs, Satürn ve Neptün aynı gökyüzü kuşağında yer alacak. "Gezegen hizalanması" olarak adlandırılan bu olayda gezegenler aslında uzayda tek bir çizgi üzerinde dizilmiyor; Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde benzer doğrultuda görülüyor.

Günün en önemli gök olayı ise tam Güneş tutulması olacak. Tutulma özellikle Grönland, İzlanda ve İspanya'nın kuzeyi başta olmak üzere dar bir hat üzerinde tam tutulma olarak izlenebilecek. Türkiye'den ise tam tutulma görülmeyecek.

Gece saatlerinde ise Perseid meteor yağmuru maksimum aktivitesine ulaşacak. Saatte onlarca meteorun gözlemlenebileceği bu doğa olayı, hava koşullarının elverişli olduğu bölgelerde çıplak gözle izlenebilecek. Perseidler, her yıl temmuz sonu ile ağustos ortası arasında görülen ve gökyüzünün en popüler meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, aynı gün içerisinde üç önemli astronomik olayın yaşanmasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirtirken, bunun "Dünya tarihinde ilk kez" gerçekleştiğine dair bilimsel bir doğrulama bulunmadığını vurguluyor. Yine de 12 Ağustos 2026, gökyüzü gözlemcileri için uzun yıllar hafızalarda kalacak ender tarihlerden biri olarak öne çıkıyor.