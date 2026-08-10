11 Ağustos itibarıyla Mars'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte gökyüzündeki enerji değişiyor. 28 Eylül'e kadar sürecek bu dönemde daha duygusal, korumacı ve güvenlik odaklı bir atmosfer hakim olacak.

Astrologlara göre bu süreçte alınacak kararlarda duygular, aile bağları ve güvenlik ihtiyacı daha belirleyici hale gelebilir. Özellikle aile, ev, taşınma, emlak, tadilat ve yaşam alanıyla ilgili konular daha fazla gündeme taşınabilir. Geçmişten gelen alışkanlıkları ve aile geleneklerini koruma isteği de güçlenebilir.

URANÜS'TEN SÜRPRİZLERE AÇIK BİR HAFTA

Haftanın başlangıcında Uranüs'ün Merkür ve Venüs'le oluşturduğu uyumlu açılar dikkat çekiyor. Bu gökyüzü hareketi, beklenmedik karşılaşmaların ve yeni fikirlerin önünü açabilir.

Uzun süredir çözülemeyen bazı meselelerde hızlı gelişmeler yaşanması mümkün. İş görüşmeleri, belge hazırlıkları, anlaşmalar ve yeni kazanç kapıları açısından da hareketli bir dönem öne çıkıyor.

Yeni teknolojilere yönelmek, çalışma sistemini yenilemek veya farklı projeler üzerinde çalışmak isteyenler için de gökyüzünün destekleyici bir atmosfer sunduğu belirtiliyor.

12 AĞUSTOS'TA GÜNEŞ TUTULMASI

Haftanın en dikkat çekici gökyüzü olayı ise 12 Ağustos'ta Aslan burcunda meydana gelecek Güneş tutulması olacak. Bu tutulma, bazı kişiler için geçmişte kalan bir dönemin kapanışını, yeni bir sürecin ise başlangıcını temsil edebilir. Özellikle aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklarla ilişkiler, kişisel hedefler, liderlik ve kendini ortaya koyma konuları ön plana çıkabilir.Tutulma döneminde yaşanan gelişmelerin, önümüzdeki dönemde daha büyük değişimlerin ilk adımı olabileceği değerlendiriliyor.

BURÇLARI BU HAFTA NELER BEKLİYOR?

KOÇ

Ev ve aile hayatınızda uzun süredir ertelediğiniz meseleler yeniden gündeme gelebilir. Yakın ilişkileriniz ve kişisel alanınız daha fazla önem kazanacak. Her şeyi aynı anda değiştirmek yerine sizi artık mutlu etmeyen durumları fark etmek bile önemli bir başlangıç olabilir. Haftanın ikinci yarısında karşılaşacağınız kişiler ve yapacağınız konuşmalar planlarınız üzerinde etkili olabilir.

BOĞA

Önünüze çıkan yeni seçenekler ilk etapta sizi zorlayabilir. Buna rağmen atacağınız her adım özgüveninizi artırabilir. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşabilir ve bazı konularda yıllardır savunduğunuz düşünceleri yeniden değerlendirebilirsiniz. Bu hafta duyduklarınıza dikkat edin ancak başkalarının sözleriyle karar vermekten kaçının.

İKİZLER

Para, maddi imkanlar ve kendi değerinizi fark etme konusu haftanın merkezinde olacak. Gelirinizi artırabilecek yeni bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda bugüne kadar geri planda kalan bazı yeteneklerinizin farkına varmanız mümkün. Bu özellikleriniz ilerleyen dönemde hem kariyer hem de maddi açıdan size yeni kapılar açabilir.

YENGEÇ

Hayatınızda yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Kendi kararlarınızı alma, yaşam biçiminizi değiştirme ve çevrenizin beklentilerinden bağımsız hareket etme isteğiniz güçlenebilir. Enerjinizin arttığını hissederek harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sakinliğinizi koruduğunuz sürece karşınıza çıkan fırsatları daha doğru değerlendirebilirsiniz.

ASLAN

Bazı gelişmeler sizi hayatınıza farklı bir açıdan bakmaya zorlayabilir. Artık geride bırakılması gereken bir dönemi fark edebilirsiniz. Sırf alıştığınız için geçmişe tutunmak yerine önünüzde oluşan boşluğa odaklanmanız önemli. Yeni fırsatlar henüz tam anlamıyla görünür olmasa da ortaya çıkabilir. Duygusal kararlar vermemeye özen gösterin.

BAŞAK

Geçmişten gelen bağlantılar bu hafta yeniden önem kazanabilir. Yeni tanışacağınız kişiler de ilerleyen dönemde düşündüğünüzden çok daha önemli bir rol oynayabilir. Ekip çalışmaları, yeni projeler ve ortak fikirler geliştirmek için uygun bir dönemdesiniz. Hayatınıza girecek biri, daha önce fark etmediğiniz bir fırsatı görmenizi sağlayabilir.

TERAZİ

Kariyerinizde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğiniz bir dönem başlıyor. Fikirleriniz iş dünyasında etkili kişiler veya yatırımcıların dikkatini çekebilir. Daha fazla sorumluluk almaya hazırsanız geri adım atmayın. Beklenmedik teklifleri değerlendirin ve sosyal ortamlardan uzak durmayın. Önemli bir gelişmenin başlangıcı sıradan görünen bir sohbet olabilir.

AKREP

Yeni hedefler ve farklı deneyimler sizi bekliyor. İş veya yaşam alanınızı değiştirme, seyahat etme, eğitim alma ya da yeni bir beceri kazanma konusunda güçlü bir istek duyabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeye yönelik adımlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Haftanın son bölümünde otorite figürleriyle tartışmamaya ve baskı altında karar almamaya dikkat edin.

YAY

Ortak para, borçlar, finansal sorumluluklar ve güven meseleleri gündeme gelebilir. Bazı insanların gerçekten yanınızda olup olmadığını daha net görebilirsiniz. Size uzun süredir katkı sağlamayan ilişkileri veya anlaşmaları yeniden değerlendirme zamanı gelebilir. Sonlandırdığınız bazı süreçlerin ardından daha sağlam ve güvenilir fırsatlar ortaya çıkabilir.

OĞLAK

Haftanın önemli gelişmeleri ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden yaşanabilir. Hem özel hayatınızda hem de iş yaşamınızda önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Yeni anlaşmalar yapılabileceği gibi mevcut iş birliklerinin şartları da yeniden ele alınabilir. Karşınızdaki kişinin beklentilerini dinlemek ve karşılıklı uzlaşma sağlamak bu dönemde büyük önem taşıyor.

KOVA

Günlük yaşamınızda daha düzenli bir sisteme ihtiyaç duyabilirsiniz. İş hayatınızı, rutinlerinizi ve günlük sorumluluklarınızı yeniden organize etmek için uygun bir dönemdesiniz. Küçük ama istikrarlı değişiklikler zaman içerisinde büyük fark yaratabilir. Size zaman ve enerji kaybettiren ancak karşılığında fayda sağlamayan alışkanlıkları bırakmanız önemli olacak.

BALIK

Başkalarının sorumluluklarını üstlenmek yerine kendi enerjinizi doğru alanlara yönlendirmeniz gerekiyor. Önceliklerinizi belirledikçe işlerin daha kolay ilerlediğini görebilirsiniz. Bu hafta atacağınız adımlar, önümüzdeki aylarda kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak sağlam bir temel oluşturabilir. Yeni insanlara ve verilen sözlere karşı iyimser olmak güzel olsa da gerçekçi yaklaşımı korumakta fayda var.