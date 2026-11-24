Dünya genelinde teknoloji milyarderlerinin ve kraliyet ailelerinin servetleri büyürken, devasa malikaneleri yönetecek profesyonel kahyalara (butler) olan talep de hızla artıyor.

Hollanda'nın güneyindeki eski bir manastırda faaliyet gösteren Uluslararası Kahya Akademisi, hayatlarını süper zenginlere hizmet etmeye adamak isteyen adayları zorlu bir kamptan geçiriyor.

Hollanda’nın sakin Simpelveld kasabasında bulunan ve 2015 yılından bu yana tarihi Huize Damiaan manastırında hizmet veren The International Butler Academy (Uluslararası Kahya Akademisi), modern dünyanın en sıra dışı meslek okullarından biri olarak dikkat çekiyor.

Eski bir kahya olan Hollandalı Robert Wennekes tarafından 2000 yılında kurulan akademide öğrenciler, 8 hafta süren ve toplam 800 ders saatini bulan yoğun bir eğitim programına katılıyor.

Gün doğumundan gece yarısına "kahya balesi"

Akademide eğitim, gün doğumunda başlayıp akşam saat 22.00’de gümüş takımların parlatılmasıyla sona eriyor.

Görgü kuralları, şarap bilgisi, lüks kıyafet bakımı ve ev yönetimi gibi derslerin verildiği okulda, teoriden çok uygulamaya ve gerçeği aratmayan rol yapma (roleplay) senaryolarına odaklanılıyor.

Eğitimin en dikkat çekici anlarından biri ise "kahya balesi" olarak adlandırılan servis provaları.

Bu provalarda 30 öğrenci, aynı anda 30 misafirin önündeki gümüş servis kapaklarını milimetrik bir uyum ve sessizlikle kaldırmaya çalışıyor.

Eğitmenlere göre ise adayların öğrenmekte en çok zorlandığı beceri, dikkat çekmeden doğal bir duruşla yürümek ve görünmez bir gölge gibi bekleyebilmek.

Kriz anları da eğitimin bir parçası

Okuldaki sıkı disipline rağmen zaman zaman beklenmedik aksaklıklar da yaşanabiliyor. Akademiyi ziyaret eden İsveçli gazetecilere rehberlik eden bir öğrencinin, ayrılık vakti geldiğinde muhabirin ceketini yanlışlıkla kilometrelerce ötedeki kuru temizlemeye gönderdiğini mahcup bir şekilde itiraf etmesi, kusursuzluk arayışındaki bu ortamda bile insan faktörünün ve kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Teknoloji çalışanları da var, kraliyet bursluları da

Konaklama ve yemeklerin dahil olduğu 8 haftalık programın ücreti 12 bin 750 Euro. Okula kabul edilmek için önceden deneyim gerekmiyor; 18 yaşını doldurmuş olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek yeterli sayılıyor.

Bu durum, öğrenci profilini de oldukça çeşitlendiriyor. ABD'nin Michigan eyaletindeki teknoloji sektörü kariyerini bırakıp yeni bir başlangıç arayanlardan, masrafları bizzat Umman Sultanı tarafından karşılanarak eğitime gönderilen adaylara kadar pek çok farklı geçmişe sahip isim aynı sıraları paylaşıyor.

Mezuniyet oranının yüzde 95 olduğu akademide, okulu bitirenlerin yüzde 85'i kısa sürede iş buluyor. Dünyanın 4 bir yanındaki malikanelerde, özel yatlarda veya lüks otellerde göreve başlayan yeni mezunların başlangıç maaşı ise vergiler düşüldükten sonra aylık yaklaşık 33 bin İsveç Kronu (yaklaşık 2 bin 900 Euro-yaklaşık 162 bin lira) seviyesinde seyrediyor.