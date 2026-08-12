Filipinler’in Palawan bölgesindeki Coron Adası yakınlarında bulunan ada, İngiliz teknoloji girişimcisi Dan Thomson tarafından 2025 yılında satın alındı. Yapay zeka şirketi Sensay’in kurucusu ve CEO’su olan Thomson, adayı şirketinin adıyla Sensay Island olarak adlandırdı ve yapay zeka destekli yönetimin gerçek bir ortamda nasıl işleyebileceğini sınamak üzere projeyi başlattı. Ada, Filipinler’den bağımsız bir devlet değil; proje kendisini deneysel bir “mikro ulus” olarak tanımlıyor.

KABİNEDE 17 YAPAY ZEKA YER ALACAK

Planlanan yönetim konseyinde 17 yapay zeka modeli bulunacak. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt, Sun Tzu ve Marcus Aurelius gibi tarihi kişiliklerden esinlenen dijital modeller; bu isimlerin yazıları, konuşmaları ve düşüncelerinden yararlanılarak oluşturuluyor. Sistem, farklı görüşleri temsil eden yapay zeka üyelerinin meseleleri tartışması ve politikalar konusunda karar süreçlerine katkıda bulunması üzerine kuruluyor.

Adaya ilginin büyük bölümü ise fiziksel olarak taşınmak isteyenlerden değil, Dan Thomson ve Sensay ekibinin başlattığı dijital sakinlik programına katılmak isteyenlerden geliyor. Yaklaşık 12 bin kişinin e-oturum için başvurduğu belirtilirken, çevrim içi sistem sayesinde dünyanın farklı noktalarındaki kişilerin projeye dijital olarak dahil edilmesi hedefleniyor. Adada şu anda yalnızca bir kişinin sürekli yaşadığı, ilerleyen dönemde ziyaretçiler ve olası sakinler için 30’a kadar villa yapılmasının planlandığı aktarılıyor.

SON SÖZ YİNE İNSANLARDA OLACAK

Yapay zekanın yönetimde merkezde bulunması, sistemin tamamen kontrolsüz bırakılacağı anlamına gelmiyor. Projede dokuz seçilmiş kişiden oluşacak bir “Human Override Assembly” öngörülüyor. Bu kurul, yapay zeka konseyinin aldığı kararları gerektiğinde durdurabilecek. Böylece kritik konularda insan denetiminin korunması amaçlanıyor.

Sensay Island şimdilik gerçek bir devlet statüsüne sahip değil ve oluşturulan dijital oturum programı da Filipinler vatandaşlığı ya da resmi oturum hakkı anlamına gelmiyor. Dan Thomson’ın başlattığı proje, yapay zekanın yalnızca insanlara tavsiye veren bir araç olmaktan çıkıp yönetim kararlarının merkezine yerleştirildiğinde nasıl bir sistem ortaya çıkacağını test eden sıra dışı bir deney olarak öne çıkıyor.