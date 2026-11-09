İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en küçük kara parçası olan El Hierro Adası, Batı Afrika kıyılarından gelen benzeri görülmemiş bir göç dalgasıyla sarsıldı. Yalnızca 12 bin kişilik yerleşik nüfusu bulunan adaya tek bir günde 400’den fazla düzensiz göçmenin ayak basması üzerine yerel yönetim kamu hizmetlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını duyurarak resmen acil durum ilan etti.

İspanya devletine bağlı deniz kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, Batı Afrika’dan denize açılan beş ahşap teknede bulunan 449 kişi cumartesi günü öğleden sonra adaya ulaştırıldı.

Takımadaların geneline ise aynı gün içinde toplam 743 göçmen giriş yaparken, ay başından bu yana bölgeye ulaşanların sayısı 4 bin sınırına yaklaştı. El Hierro Ada Konseyi Başkanı Alpidio Armas, yerel toplumun bu ani akın karşısında büyük endişe taşıdığını belirterek, gelen insan sayısının gemi veya uçaklarla Tenerife gibi daha büyük adalara sevk edilebilecek kapasiteyi tamamen aştığını dile getirdi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ZİNCİRİ KOPMA NOKTASINA GELDİ

Kanarya Adaları Bölgesel Hükümet Başkanı Fernando Clavijo tablonun artık taşınamaz bir boyuta ulaştığını ifade ederek, Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki merkezi İspanya hükümetine güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve acil durum ekiplerinin derhal bölgeye takviye edilmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, adadaki kabul ve barınma altyapısının kilitlendiğini, personel eksikliği nedeniyle sağlık ve güvenlik zincirinin kopma noktasına geldiğini vurguluyor.

Bölgedeki krizi daha da korkutucu kılan unsur ise yaklaşan Bruna Fırtınası oldu. Meteoroloji yetkilileri açık denizde dalga boyunun dört metreye kadar tırmanacağını bildirirken, çoğunlukla Senegal kıyılarından derme çatma teknelerle çıkılan bu Atlantik hattının göçmenler için tam bir "ölüm tuzağına" dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Adli tıp birimleri olası can kayıplarına karşı teyakkuza geçirilirken, krizin boyutlarını ele almak üzere İspanya hükümetinin yedi bakanından oluşan Göç Komisyonu’nun başkent Madrid’de olağanüstü toplantıya çağrıldığı öğrenildi.