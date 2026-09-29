Ülkedeki istikrarsızlık, işsizlik, ekonomik güçlükler nedeniyle 12 bin Türk AB ülkelerinin kapısını arşınladı. Sadece bu yılın ilk 6 ayında yapılan iltica başvurularının toplamı 332 bini buldu.



İltica başvurusu yapanlarda birinci sırayı Afganistan vatandaşları yer alırken Türkiye’den yapılan başvurular 5. sıraya yerleşti.

EN ÇOK YUNANİSTAN’A

AB ülkeleri arasında kişi başına düşen iltica başvurusu oranının en yüksek olduğu ülke Yunanistan oldu. En fazla başvuru alan diğer ülkeler ise İtalya, Fransa ve Almanya olarak sıralandı.

2026’nın ilk yarısında başvuruda bulunan Afganistan vatandaşlarının sayısı 39 bin oldu. Afganlıları, 33 bin başvuruyla Venezuela ve 20 bin başvuruyla Bangladeş vatandaşları izledi.

Mısır ve Türk vatandaşları ise 12 bin başvuruyla 4 ve 5’inci sırada yer aldı. Geçen yıla göre Türklerin iltica başvurularında yüzde 30 azalma görüldü. İltica başvuruları daha önce reddedilen 54 bin kişinin ise 2. kez başvuru yaptığı belirlendi.