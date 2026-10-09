Güne Başak burcunun analitik ve detaycı etkileriyle başlasak da, öğle saatleri itibarıyla Ay, denge, uyum, estetik ve ilişkileri temsil eden Terazi burcuna geçiş yapıyor. Üstelik Ay, Terazi burcundaki Yeniay’a doğru kapanan fazda (Balsamik faz) ilerleyerek gökyüzünü büyük bir arınmaya, içsel dengeye ve yeni başlangıçlar öncesindeki son hazırlıklara davet ediyor.

10 Ekim Yeniay öncesindeki bu kapanış evresinde yeni bir adım atmaktan ziyade; ikili ilişkilerde neyi bitirmemiz, neyle helalleşmemiz ve nerede dengeyi sağlamamız gerektiğini fark etmek çok daha kıymetli olacaktır.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Sabah saatlerinde günlük işlerinizi tamamladıktan sonra, öğleden itibaren odağınız tamamen ikili ilişkilerinize, evliliğinize ve ortaklıklarınıza kayıyor. Ay Terazi’de Yeniay’a hazırlanırken, ilişkilerinizde bugüne kadar yük hissettiren çekişmeleri geride bırakma zamanı.

Partnerinizle aranızdaki dengeleri gözden geçirebilir, yeni bir sayfa açmadan önce geçmiş pürüzleri diplomasisi yüksek bir dille çözebilirsiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Günün ilk yarısındaki keyifli akış, öğleden sonra yerini çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konulara bırakıyor.

Çalışma masanızı, beslenme düzeninizi veya iş ilişkilerinizi daha estetik ve huzurlu bir hale getirmek isteyeceksiniz. Yeniay öncesinde bedeninizdeki ve zihninizdeki yüklerden arınmak, yarım kalan angaryaları sakince tamamlamak size çok iyi gelecek.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Sabahki ev ve aile odaklı gündemin ardından öğle saatleriyle birlikte neşeniz, yaratıcılığınız ve aşk hayatınız hareketleniyor. Ay’ın Terazi burcuna geçişi size ilham ve romantizm getiriyor.

Yeniay öncesinde, aşka dair eski kalıplarınızı veya sizi kısıtlayan sanatsal tıkanıklıkları serbest bırakabilirsiniz. Çocuğunuz veya hobilerinizle ilgili keyifli ama dinlendirici planlar yapabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Öğleden sonra odağınız tamamen eviniz, aileniz, yuvanız ve köklerinize dönüyor. Evinizde huzur, estetik ve konfor arayışınız artabilir. Aile içi ilişkilerde küskünlükler varsa bunları tatlıya bağlamak için çok uygun bir atmosfer var.

Yaklaşan Yeniay öncesinde, yaşam alanınızda ruhsal ve fiziksel bir temizlik yapmak, geçmiş ailevi yükleri geride bırakmak zihninizi rahatlatacaktır.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Günün ikinci yarısında iletişim trafiğiniz, yakın çevre ilişkileriniz ve fikir alışverişleriniz hız kazanıyor. Sözlerinizde daha yapıcı, nazik ve uzlaşmacı bir üslup benimseyeceksiniz.

Kardeşler, kuzenler veya yakın dostlarla olan ilişkilerde pürüzleri gidermek için uygun bir zaman. Zihninizi yoran gereksiz bilgi kirliliğinden arınarak Yeniay’ın getireceği yeni fikirlere alan açmalısınız.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Ay öğle saatlerine kadar sizin burcunuzda ilerlerken kişisel işlerinizi hızla toparlayabilirsiniz. Öğleden sonra ise gündeminiz finansal konular, özdeğer duygunuz ve bütçeniz oluyor.

Parasal konularda denge ve arayış içinde olabilirsiniz. Yeniay öncesinde harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, lüks ya da gereksiz harcamaları ayıklamak kendinizi daha güvende hissettirecektir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Öğle saatlerinde Ay sizin burcunuza geçerek odağı tamamen sizin üzerinize çekiyor. Burcunuzda gerçekleşecek Yeniay’a hazırlanırken, hayatınızın kontrolünü elinize alma arzunuz artıyor, ancak Ay henüz kapalı fazda olduğu için hemen eyleme geçmek yerine, fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmeli; hayatınızda size hizmet etmeyen insanları ve duygusal yükleri geride bırakmaya odaklanmalısınız.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Günün ikinci yarısında biraz geri çekilmek, iç dünyanıza dönmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız, ruhsal sağlığınız ve gizli kalmış konular ön plana çıkıyor. Rüyalarınız derinleşebilir.

Terazi Ay’ının sakinleştirici etkisiyle içsel dengenizi bulabilir; geçmişten taşıdığınız kırgınlıkları, affedemediğiniz durumları zihninizden uğurlayarak ruhsal bir detoks yapabilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Öğleden sonra sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve dahil olduğunuz gruplar hareketleniyor. Dostlarınızla bir araya gelmek, küs olunan arkadaşlarla aradaki buzları eritmek için şahane bir akış var.

Yaklaşan Yeniay öncesinde, gelecek hedeflerinizi ve vizyonunuzu gözden geçirebilir; size artık ilham vermeyen sosyal ortamları veya projeleri hayatınızdan eleyebilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Öğle saatleriyle birlikte odağınız kariyerinize, toplum önündeki duruşunuza ve hedeflerinize kayıyor. İş hayatınızda diplomatik, adil ve uyumlu tavırlarınızla dikkat çekebilirsiniz.

Üstlerinizle olan ilişkileri dengelemek için uygun bir zaman. Yeniay öncesinde iş hayatınızdaki sorumlulukları yeniden düzenleyebilir, size yük olan vizyonsuz projelerle vedalaşabilirsiniz.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Günün ikinci yarısında hayata bakış açınız, hukuki süreçler, akademik konular veya seyahat planları ön plana çıkıyor.

Zihniniz daha esnek, adil ve hoşgörülü çalışacak. Farklı kültürler ve felsefeler ilginizi çekebilir. Yaklaşan Yeniay öncesinde katı fikirlerinizden sıyrılmak, yarım kalmış eğitim veya seyahat detaylarını tamamlamak için harika bir süreç.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Maddi veya manevi paylaşımlarda dengeyi kurmak isteyeceksiniz. Yeniay öncesinde borç-alacak hesaplarını kapatmak, eşinizin/ortağınızın finansal durumunu düzene sokmak ve sizi duygusal olarak manipüle eden bağlardan özgürleşmek için çok elverişli bir gün.