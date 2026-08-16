Yaklaşık 3 tonluk devasa gövdesi, 818 beygirlik dudak uçuklatan gücü ve dikkat çekici teknolojik donanımlarıyla öne çıkan araç, elektrikli ve menzil artırıcılı hibrit SUV segmentinde dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Tasarımında Concept 97 modelinden belirgin izler taşıyan araç, 5,1 metreyi aşan uzunluğu ve kutu formlu heybetli yapısıyla güçlü bir duruş sergiliyor. Kabin içerisinde 46,3 inçlik devasa panoramik ekran, kristal detaylı kumandalar ve masaj özellikli "sıfır yerçekimi" koltuklarıyla üst düzey bir konfor sunan model, adeta yürüyen bir lüks yaşam alanı vaat ediyor.

Aracın teknoloji altyapısı ise teknoloji devi Huawei’ye emanet edildi. Huawei destekli gelişmiş otonom sürüş sistemine sahip olan araçta, arka tekerleklerin dönmesini sağlayarak dar alanlarda manevra kabiliyetini artıran ve yana doğru gitmesine olanak tanıyan "yengeç yürüyüşü" modu gibi yenilikler de bulunuyor.

12 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Performans tarafında ise adeta bir hiper otomobil gücüne ulaşan Freelander 8, çift elektrik motoru sayesinde ürettiği 818 beygir güç ile 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,6 saniyede çıkabiliyor. 800V yüksek voltaj mimarisine ve CATL imzalı gelişmiş bataryaya sahip olan SUV, sadece elektrik motoruyla 310 kilometre menzil sunarken, 6C hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını 12 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine doldurabiliyor.

Çin pazarında beş farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunulan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 50 bin dolar olarak açıklanırken, özel lansman versiyonu 66 bin 200 dolarlık etiketiyle alıcılarını bekliyor.