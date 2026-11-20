FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sekizde sekiz yapan A Milli Takım, FIBA'nın güncellediği “güç sıralamasında” zirvedeki yerini korudu.

Elemelerin ikinci turunda kasım ayında oynanacak maçlar öncesinde FIBA'nın internet sitesinde yayımlanan sıralamada Türkiye'yi Fransa, Sırbistan, Almanya ve Polonya takip etti.

YENİLGİSİZ SERİ İÇİN DÖRT MAÇ KALDI

FIBA, Avrupa Elemeleri'nin tek yenilgisiz takımı olan Türkiye'nin kalan dört maçını da kazanması halinde ulaşacağı başarıya dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Avrupa Elemeleri'nin tek yenilgisiz takımı, tarih yazmaya sadece dört maç uzaklıkta. Çünkü bu format uygulanmaya başlandığından beri hiçbir Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya takımı, 12-0'lık bir seri yakalayamadı.”