EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi Türkiye’ye döndü.

Letonya’nın başkenti Riga’dan İstanbul’a gelen milli takım kafilesi, uçakta unutulmaz anlar yaşadı. Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti. Pilot yaptığı anonsta, “Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Pilotun bu sözleri üzerine yolcular alkışlarla milli basketçilere destek verdi.