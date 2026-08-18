A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katılmak üzere Almanya'ya gitti. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanın ardından ay-yıldızlılar, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da mücadele etmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Almanya'nın Hamburg şehrine hareket etti. Milli kafile, organizasyonun ardından İstanbul'a dönerek Litvanya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek. Özel turnuvanın maç programı şu şekilde: 21 Ağustos Cuma: TSİ 18.45 Türkiye-Hırvatistan 22 Ağustos Cumartesi günü ise üçüncülük veya final karşılaşması oynanacak. FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü saat TSİ 22.30'da Reykjavik'te Laugardalshöll Arena'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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