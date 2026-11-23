FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur J Grubu'nda mücadele eden milliler, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman, genel menajer Nedim Yücel ve kaptan Kenan Sipahi açıklamalarda bulundu.

“ŞU AŞAMADA ÇOK KALİTELİ BİR BASKETBOL OYNAMAMIZI BEKLEMİYORUM”

Ataman, Avrupa'da Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen tek takım olduklarını hatırlatarak rakiplerinin grupta ilk üç sıra için mücadele ettiğini söyledi. Cedi Osman'ın sakat olduğunu, Ömer Faruk Yurtseven'in ise NBA Gelişim Ligi'nde bulunduğunu belirten Ataman, EuroLeague takvimine de dikkat çekti:

“Bu oyuncuları hiç antrenman yapmadan İtalya maçına getireceğiz. Şu aşamada çok kaliteli bir basketbol oynamamızı beklemiyorum. Özellikle İtalya maçında tamamen yeni bir kadroyla oynayacağız.”

İtalya'daki sonuç ne olursa olsun İzlanda karşılaşmasına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Ataman, bu pencerede alışılmış oyunlarından farklı bir basketbol sergileyebileceklerini ancak sahaya çıkan oyuncuların kazanmak için mücadele edeceğini ifade etti.

UZUN ROTASYONUNDA EKSİKLER ARTTI

Ataman, Cedi Osman'ın yokluğunda Doğuş Özdemiroğlu'nu kadroya dahil ettiklerini, Furkan Korkmaz'ı da kullanacaklarını söyledi. Yaz döneminde uzun rotasyonunda görev alan Ömer Faruk Yurtseven ve Adem Bona'nın bu kez bulunmadığını belirten Ataman, beş numara için Sertaç Şanlı, Furkan Haltalı ve genç oyuncu Rüzgar'ı kadroya aldıklarını aktardı.

Ercan Osmani'nin, Anadolu Efes'in bir gün önceki deplasman maçı nedeniyle İtalya karşılaşmasında oynamayacağını açıklayan Ataman, bu oyuncudan İzlanda maçında yararlanacaklarını söyledi. Yiğitcan Saybir'in ciddi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını, Karşıyaka'dan çağırdıkları Yavuz'un da son lig maçında sakatlandığını belirtti.

Dünya Kupası biletinin alınmasının farklı oyuncuları deneme imkânı sağladığını vurgulayan Ataman, “Dünya Kupası kadromuza hangi oyuncuları dahil edebileceğimizi görmek istiyoruz.” dedi.

DEVŞİRME TERCİHİ MALACHI FLYNN

Ataman, bu pencerede devşirme oyuncu olarak Malachi Flynn ile oynayacaklarını açıkladı. Flynn'in performansından ve takıma uyumundan memnun olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, EuroLeague'de oynamamasının iki günlük antrenman programına katılım açısından avantaj sağladığını belirtti.

Şubat ayında da sakatlık olmaması halinde büyük ihtimalle Flynn ile devam edeceklerini ifade eden Ataman; Larkin, Scottie Wilbekin ve Tarık Biberovic'in de seçenekler arasında bulunduğunu, Dünya Kupası tercihinin o dönemdeki form ve kullanım durumuna göre yapılacağını söyledi.

FIBA'DAN TARIK BIBEROVIC İÇİN STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ ÇIKMADI

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tarık Biberovic'in devşirme oyuncu statüsüne ilişkin FIBA ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını açıkladı.

FIBA'nın süreçleri aynı şekilde yürüteceğini kendilerine bildirdiğini aktaran Türkoğlu, “Bizim de anlatmak istediğimiz konular oldu ancak sonuçta FIBA'nın bu yönde aldığı bir karar var. Tarık mevcut statüsünde oynamaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, 2025'teki Avrupa ikinciliğinin ardından bir yıl içinde oynadıkları sekiz maçın tamamını kazandıklarını belirterek taraftarlara teşekkür etti. İtalya ve İzlanda karşılaşmalarının dünya sıralamasında yükselmek ve genç oyunculara tecrübe kazandırmak açısından değerli olduğunu söyledi.

SİPAHİ: HEDEFİMİZ DEĞİŞMEYECEK

Genel menajer Nedim Yücel, namağlup performansı sürdürmek istediklerini ve geniş kadronun farklı oyuncuların milli takıma katkısını görmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Yücel, Ömer'in Real Madrid'de A takım kadrosuna alındığını da aktardı.

Kaptan Kenan Sipahi ise NBA oyuncularının yokluğu ve beklenmedik sakatlıklar nedeniyle önceki dönemlere göre daha eksik bir kadroyla mücadele edeceklerini söyledi. Sipahi, “Ancak hedefimiz değişmeyecek. Önce İtalya'da, ardından evimizde İzlanda ile oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.” dedi.

Yoğun takvimin mental açıdan zorlayıcı olduğunu belirten Sipahi, milli formanın ayrı bir motivasyon sağladığını, temel hedeflerinden birinin dünya sıralamasında yükselmek olduğunu dile getirdi.

İTALYA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Milliler, 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına Ataman yönetiminde başladı.

EuroLeague maçlarında forma giyecek Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Ercan Osmani, Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Erkan Yılmaz ve Furkan Korkmaz antrenmana katılmadı. Ercan, Metecan, Berk ve Furkan çalışmayı saha kenarından takip etti.