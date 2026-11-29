A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü sınavında taraftarı önünde İzlanda ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan kritik karşılaşma öncesinde ay-yıldızlı ekibimizin 12 kişilik resmi maç kadrosu duyuruldu.
İşte 12 Dev Adam'ın İzlanda Kadrosu
A Milli Takım'ın İzlanda karşısında parkeye çıkacağı 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
|Doğuş Özdemiroğlu
|Metecan Birsen
|Ercan Osmani
|Onuralp Bitim
|Furkan Haltalı
|Ömer Kutluay
|Furkan Korkmaz
|Sertaç Şanlı
|Kenan Sipahi
|Şehmus Hazer
|Malachi Flynn
|Yiğit Onan