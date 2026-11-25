FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ağustos ayında oynadığı Litvanya ve İzlanda karşılaşmalarından da galibiyetle ayrılarak serisini 8 maça yükselten ay-yıldızlı ekip, turnuva tarihinde Dünya Kupası biletini cebine koyan ilk ülke olma başarısını göstermişti.

J Grubu'nun zirvesinde yer alan 12 Dev Adam, gruptaki üçüncü sınavında yarın İtalya'nın konuğu olacak. Başkent Roma'daki PalaEur Salonu'nun ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de hava atışıyla başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Milliler, İtalya deplasmanından da zaferle dönerek 9'da 9 yapmayı amaçlıyor.

CEDİ SAKAT, NBA YILDIZLARI YOK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde belirlenen aday kadroda önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaptan Cedi Osman yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamazken; NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona davet edilmedi. NBA Gelişim Ligi'nde mücadele eden Ömer Faruk Yurtseven ise aday kadro listesinde bulunmasına rağmen bu karşılaşmada parkeye çıkamayacak.