A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İzlanda'ya 83-71 yenildi. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden milliler, bu mağlubiyetle grubu üçüncü sırada tamamladı.
MİLLİLERİN MAÇ İÇİNDE TEMPOSU ZAYIFTI
Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, İzlanda özellikle dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle dikkat çekti. Millilerimiz ise savunmada ve hücumda istedikleri ritmi bulmakta zorlandı.
KURA ÇEKİMİ 27 MART'DA YAPILACAK
FIBA 2025 EuroBasket kura çekimi, 27 Mart 2025 tarihinde Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek. Türkiye, grubu üçüncü sırada tamamlamasına rağmen daha önce elde ettiği katılım hakkı sayesinde turnuvada yer alacak.
'TURNUVAYA KATILMA HAKKIMIZI DAHA ÖNCE GARANTİLEMİŞTİK'
Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, "İzlanda karşısında istediğimiz performansı sergileyemedik. Ancak turnuvaya katılma hakkımızı daha önce garantilemiştik. Şimdi önümüzdeki süreçte eksiklerimizi gidermeye odaklanacağız." dedi.
Millilerimiz, EuroBasket 2025 hazırlıkları kapsamında önümüzdeki aylarda çeşitli hazırlık maçları ve kamplarla çalışmalarını sürdürecek.