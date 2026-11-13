Bir yol bakım işçisi, yol kenarındaki bir hendekte 12 kedi ölüsü buldu. Polis görgü tanıklarını ararken, hayvan hakları örgütü PETA faillerin bulunması için 1.000 avro (yaklaşık 55 bin TL) ödül teklif ediyor.

Polis, Almanya'nın Orta Frankonya bölgesindeki Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ilçesinde, yol kenarındaki hendekte bulunan 12 ölü evcil kediyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Yetkililer henüz somut bir ipucuna ulaşabilmiş değil. Polis sözcüsü, hayvanların nereden geldiğinin de belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Bir yol bakım işçisi, ölü hayvanları 3 Kasım günü Hofmannstraße girişi yakınlarındaki çevre yolunda fark etti. Soruşturmayı yürüten ekiplere göre kediler, 2 Kasım Pazartesi öğleden sonra ile 3 Kasım Salı sabahı arasındaki bir zaman diliminde olay yerine bırakıldı.

Ölen hayvanlar arasında hem yavru kediler hem de farklı tüy renklerine sahip yetişkin evcil kediler bulunuyor. İlk incelemelere göre hayvanların vücudunda dıştan görünen herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı; kesin ölüm nedenleri ise henüz belirlenemedi. Evcil hayvanların yasa dışı yollarla terk edilmesi veya öldürülmesi münferit bir vaka değil; Bavyera eyaletinde benzer olaylar yetkilileri sık sık meşgul ediyor.

PETA devreye giriyor ve ödül teklif ediyor

Olayın duyulmasının ardından hayvan hakları örgütü PETA harekete geçti.

Örgüt, sorumluların yakalanmasını ve yargı önünde cezalandırılmasını sağlayacak bilgileri paylaşan kişilere 1.000 avro ödül vereceğini duyurdu.

PETA yetkilileri, tanıkların kimliklerini gizli tutarak anonim ihbarda bulunabileceklerini belirtti. Daha önce de hayvanlara yönelik zulüm vakalarının aydınlatılması için maddi teşvikler sunan örgüt, bu olayın da takipçisi olacağını vurguladı.

Bad Windsheim polis karakolu, Hayvan Refahı Yasası'nın ihlal edildiği şüphesiyle soruşturmasını sürdürüyor. Yetkililer, olay saatlerinde çevre yolunda şüpheli bir durum fark eden veya kedilerin kime ait olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların polisle iletişime geçmesini bekliyor.