İspanya’nın Galiçya özerk bölgesindeki O Ribeiro yerleşiminde, 12 ev ve 1,5 hektarlık araziden oluşan terk edilmiş bir köy 0 euro bedelle satışa sunuldu. Antena3’ün haberine göre yerel yönetim, uzun süredir nüfus kaybı yaşayan bölgeyi yeniden canlandırmak amacıyla kompleksi restore edecek bir yatırımcı arıyor.

RESTORASYON VE MASRAFLAR ALICIYA AİT

Satış bedeli sembolik olarak 0 euro olarak belirlense de gayrimenkulü devralacak kişinin resmi işlem masraflarını karşılaması ve binaların restorasyon maliyetini üstlenmesi şart koşuluyor.

Satışa çıkarılan taşınmazın detayları şu şekilde:

4'ü iki katlı olmak üzere toplam 12 adet bakıma muhtaç ev.

Binalarla birlikte yaklaşık 15.000 metrekare.

Taş ev kalıntıları, su kuyuları ve tarihi köprüler.

Ekoköy, turizm tesisi veya rekreasyon alanı.

BARAJ İNŞAATININ ARDINDAN TEK EDİLDİ

Tarihte Kastilya’ya giden Kral Yolu üzerinde yer alması sebebiyle önemli bir transit ve ticaret noktası olan köy, 1950’li yıllarda inşa edilen Freira Barajı sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kademeli olarak boşaltıldı.

Zaman içinde bir enerji şirketinin mülkiyetine geçen ve ardından yerel yönetime devredilen yerleşim alanının, yürütülecek restorasyon projesiyle bölgedeki kırsal nüfus kaybını önlemesi hedefleniyor.