Ekomiras Derneği öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen kapsamlı deniz araştırması tamamlandı. 25 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında “Gatemarine III” araştırma gemisiyle gerçekleştirilen çalışmalarda Bodrum Yarımadası’nın su altı ekosistemi ve topoğrafyası yüksek çözünürlüklü sonar sistemleriyle detaylı biçimde incelendi.

12 gün süren saha operasyonunda 20’den fazla ada ile çok sayıda koy ve kıyısal geçiş alanı tarandı. 12 ila 65 metre arasındaki derinliklerde yapılan ölçümler, bölgenin deniz tabanına dair önemli veriler ortaya çıkardı.

DENİZ ÇAYIRLARINDA KRİTİK BULGULAR

Çalışmaların en dikkat çekici sonucu, Akdeniz ekosistemi için büyük önem taşıyan Posidonia oceanica türü deniz çayırlarına ilişkin oldu. 4 Haziran’daki ölçümlerde, Akyarlar ile Kos Adası arasında 25–36 metre derinlik konturlarında kesintisiz bir deniz çayırı kuşağı tespit edildi.

Ayrıca deniz çayırlarının dikey dağılımının yaklaşık 40 metre derinliğe kadar devam ettiği belirlendi. Uzmanlar, 40 metrenin Posidonia türü için Akdeniz genelinde ulaşılan en derin yaşam sınırı olduğuna dikkat çekti. Meteor Koyu ve Çatal Adalar açıklarında da benzer şekilde yoğun ve sağlıklı çayır alanları kaydedildi. Bu hattın, bölgenin en önemli “mavi karbon” rezervlerinden biri olduğu değerlendirildi.

SU ALTI TOPOGRAFYASINDA DİKKAT ÇEKEN YAPI

Yüksek çözünürlüklü batimetrik veriler, Bodrum’un su altı topoğrafyasını da ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Büyük Kiremit Adası çevresinde 10 metreden 80 metreye kadar ani derinleşen dik denizaltı yamaçları tespit edildi.

Çatal Ada ve Yıldız Adası çevresinde yüksek eğimli yapılar belirlenirken, Orak Adası, Alakışla Bükü ve Çökertme hattında derinliklerin 29 ila 45 metre arasında değiştiği ölçüldü. Bu veriler, bölgenin jeomorfolojik çeşitliliğini net biçimde ortaya koydu.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Ekomiras Derneği Kurucusu ve Deniz Biyoloğu Dr. Mert Gökalp, bulguların hem bilimsel hem de koruma politikaları açısından kritik olduğunu vurguladı. Gökalp, “Project Posidonia kapsamında yıllardır Bodrum kıyılarını haritalıyoruz. Bu sonar operasyonu, ilk kez 10 ila 65 metre arasındaki derin habitatları da çalışmamıza dahil etmemizi sağladı. Akyarlar ile Kos Adası arasında 40 metreye kadar uzanan kesintisiz ve sağlıklı Posidonia havzasını belgelemek hem bilimsel hem de koruma stratejileri açısından son derece önemli” dedi.

Kuzey Bodrum’daki verilerin dikkat çekici olduğunu belirten Gökalp ayrıca şunları söyledi: “Çayır sınırlarının 35 metreden 15 metreye gerilemiş olması, kümülatif insan baskısının ne kadar derin izler bıraktığını somut olarak gösteriyor. Bu veriler yalnızca akademik bir kayıt değil, gelecekte ilan edilecek deniz koruma alanları, çapa yasağı uygulanacak bölgeler ve kıyı ÇED süreçleri için doğrudan kullanılabilecek bir karar destek belgesidir” diye konuştu.