Japon yetkililer, 12 günün sonunda söndürülen yangının daha fazla yayılma riskinin kalmadığını ancak soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

210 BİNA ZARAR GÖRDÜ, BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kyodo News'in aktardığına göre Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde başlayan yangın, yaklaşık 2 bin 900 hektarlık alanı küle çevirdi ve en az 210 binada hasara neden oldu. Bölgedeki ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. 7 Mart itibarıyla 1.249 kişi tahliye merkezlerine yerleştirilirken, 3.061 kişi akrabalarının yanına veya geçici barınaklara sığındı.

YANMIŞ BİR CESET BULUNDU

Öte yandan yetkililer, 27 Şubat'ta yangın bölgesinde yapılan incelemeler sırasında yanmış bir cesede ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü ifade edildi.

Japonya'da büyük çaplı yangınların nadir görüldüğünü belirten uzmanlar, bölgede kurak hava koşullarının ve sert rüzgarların yangının daha hızlı yayılmasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yangından etkilenenlere destek sağlanacağını belirtti.