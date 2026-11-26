Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, İstanbul, Sakarya, İzmir, Gaziantep, Kırıkkale, Muğla, Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda, banka hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.



Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.