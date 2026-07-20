Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki tanımlarına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten bilgileri, araç sorgulamaları ve gümrük geçiş kayıtları gibi verilere eriştiklerinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, bu kapsamda operasyon başlatıldığını ifade etti.

15 GÜMRÜK MEMURU, 10 POLİS MEMURU, 1 ZABIT KATİBİ

Bakan Gürlek’in verdiği bilgiye göre, soruşturmada 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gözaltı kararlarının uygulanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.