Günlerdir yurt genelinde etkili olan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış görüldü.

Sonbahar mevsimine günler kala, sezonun ilk yağışlı ve serin hava kütlesi ülkeye giriş yaptı. Yurt genelinde günlerdir bunaltıcı sıcaklara ve yüksek neme neden olan Afrika ile Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Bolu, İstanbul, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce bulunuyor. Meteoroloji, yağışların şiddetini artırarak öğleden sonra da devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek olan İstanbul'da, sistemin cumartesi akşam saatlerinde kenti terk edeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak, kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Ümraniye'de çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı; Çekmeköy'de ise sabahın erken saatlerinde sis tabakası görüldü.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SEL UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi beklenen rüzgar, ulaşımda aksamalara yol açabilir.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu geçerken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı görülmesi öngörülüyor.