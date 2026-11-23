İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 12 ilde son beş günde düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Hakimlikler, şüphelilerden 60'ının tutuklanmasına, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlendi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Bakanlık açıklamasında, yakalanan şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıklarının, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarının, bu sitelerin reklamını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama sitelerinde ev satış bedeli ve düşük faizli kredi gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, firmalara yetkisiz erişim sağlayarak şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri bildirildi.

1177 İNTERNET ADRESİ İÇİN ENGELLEME KARARI

Açıklamada, yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetlerinin sonuçları da paylaşıldı. Bu çalışmalarda yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 765, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 44, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 55, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 93, siber trafik suçlarına yönelik 267 olmak üzere toplam 1224 hesap ve kişi tespit edildiği belirtildi.

Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 728 hesap ve kişinin tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, sosyal medya platformları ve internet sitelerindeki suç içerikli paylaşımlara ilişkin toplam 4 bin 404 hesap ve kişinin tespit edildiğini, 1177 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındığını açıkladı.