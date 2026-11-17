Denizli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Teknik incelemelerde şüpheliler arasındaki para transferlerinin yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira olduğu belirlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmada, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerden elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları öne sürülen 25 şüpheli tespit edildi.

ARAMALARDA 830 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, dijital depolama cihazı, banka kartı ve çeşitli belgeler ile 830 bin lira ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.