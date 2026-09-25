Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “yatırım ve fon dolandırıcılığı” yaptığı tespit edilen çete takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından Manisa’nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yakalanan şüpheliler ile şüphelilere ait paravan şirket hesaplarında 1 gün içerisinde toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.