Ay’ın Yay burcunda seyrederken yönetici gezegeni Jüpiter ile kurduğu harika üçgen açı; coşkuyu, iyimserliği, şansı ve bereket enerjisini doruk noktasında yaşatıyor! İçimizdeki keşif tutkusunun, öğrenme arzusunun ve hayata duyulan inancın tavan yaptığı; işlerimizin kendiliğinden ve kolaylıkla akacağı, şanslı ve neşeli bir gün bizi bekliyor.

Koç ve Yükselen Koç

Uzak seyahatler, yurtdışı bağlantılı işler, yüksek eğitim ve hukuksal konularda yüzünüzü güldürecek harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek yeni fikirler ve heyecan verici planlar zihninizi canlandırırken, hayata olan inancınız ve iyimserliğiniz en üst seviyede olacak.

Boğa ve Yükselen Boğa

Ortak gelirler, borçlar, krediler veya eşinizin/ortağınızın finansal kaynakları alanında şanslı bir akış altındasınız. Beklenmeyen bir parasal destek, borçların yapılanması veya yatırımlardan elde edilecek olumlu gelişmeler rahat bir nefes almanızı sağlayacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda parlayan bu açı, ilişkilerinizde bolluk, neşe ve huzur getiriyor. Partnerinizle keyifli seyahatler planlayabilir, aranızdaki bağları güçlendirecek samimi paylaşımlar yaşayabilir ve ticari ortaklıklarda şanslı anlaşmalara imza atabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda şans sizden yana! İş hayatınızda artan bereket ve verimlilik yüzünüzü güldürürken, günlük işlerinizi büyük bir kolaylıkla halledebilirsiniz. Şifa enerjisinin yüksek olduğu bu gün, beden ve zihin sağlığınızı tazelemek için harika.

Aslan ve Yükselen Aslan

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız, hobileriniz ve varsa çocuklarınızla ilgili alanlarda neşe ve coşku tavan yapıyor! Kalbinizi heyecanlandıracak sürpriz gelişmeler yaşayabilir, yaratıcı projelerinizde büyük takdir toplayabilirsiniz. Hayattan zevk almak, eğlenmek ve sahne ışıklarını üzerinize çekmek için kusursuz bir gün.

Başak ve Yükselen Başak

Ev, aile ve gayrimenkul konularında huzur ve bereket restoranları esiyor. Yuvanızda sevdiklerinizle birlikte keyifli, bol sohbetli ve neşeli anlar geçirebilirsiniz. Ev alım-satım veya yerleşimle ilgili konularda Jüpiter’in şanslı desteğiyle yüzünüzü güldürecek gelişmeler kapınızı çalabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi

İletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim ve kısa seyahatler trafiğiniz hızlanırken adeta şans taşıyor. Yapacağınız ilham verici görüşmeler, ticari anlaşmalar veya yazılı projeler geleceğiniz adına çok umut verici kapılar aralayabilir. Zihninizdeki coşku ve yaratıcılık etrafınızdakileri de büyüleyecek.

Akrep ve Yükselen Akrep

Maddi kaynaklarınız, kazançlarınız ve öz değer algınız Jüpiter’in bereketiyle büyüyor! Beklediğiniz bir para gelebilir, gelir artırıcı yeni fırsatlarla karşılaşabilir veya yaptığınız yatırımlardan yana şanslı dönüşler alabilirsiniz. Kendinizi çok daha değerli ve güvende hissedeceğiniz bir gün.

Yay ve Yükselen Yay

Ay’ın burcunuzda Jüpiter ile kurduğu bu muazzam üçgen, size hayatın her alanında şans, coşku ve genişleme enerjisi sunuyor! Kişisel hedefleriniz, dış dünyaya yansıttığınız imajınız ve yaşam vizyonunuz parlıyor. Kendinizi çok canlı, özgür ve geleceğe umutla bakan biri olarak bulacaksınız; fırsatları değerlendirin!

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Bilinçaltınız, ruhsal dünyanız ve arka planda yürüttüğünüz çalışmalar adeta ilhamla doluyor. İçsel bir huzur, manevi bir rahatlama ve gizli destekler hissedebilirsiniz. Kendi başınıza kaldığınız anlarda üreteceğiniz stratejiler ve projeler gelecekte size büyük kapılar açacak.

Kova ve Yükselen Kova

Sosyal çevreler, arkadaş grupları ve geleceğe yönelik büyük hayalleriniz alanında şans rüzgarları esiyor. Kalabalık gruplar içinde parlayabilir, yeni ve vizyoner insanlarla tanışarak sosyal hayatınızdan büyük bir keyif alabilirsiniz. Ortak projelerinizde Jüpiter’in desteğiyle büyüme yakalayabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedeflerinizde büyük bir sıçrama ve şans dönemi! İş hayatınızda üstlerinizden göreceğiniz destekler, takdirler veya yeni kariyer fırsatları önünüzü ardına kadar açabilir. Toplum önündeki imajınız parlıyor, emeklerinizin karşılığını bollukla alıyorsunuz.