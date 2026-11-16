Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing, binaların içinden geçen trenleri, 12. kattaki sokakları ve dikey mimarisiyle dikkat çekiyor. Blic gazetesinin aktardığına göre, dağlık coğrafyası nedeniyle "Dağlar Şehri" olarak adlandırılan Chongqing, yaklaşık 32 milyonluk nüfusuna sıra dışı bir yaşam alanı sunuyor.

82 BİN KİLOMETRELİK DEV METROPOL

İdari ve ekonomik açıdan Çin'in önemli merkezlerinden biri olan Chongqing, 82 bin 400 kilometrekarelik yüzölçümüyle Romanya'nın yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde bir alana yayılıyor. Kırsal bölgeleri, tarım arazilerini ve dağları da kapsayan şehrin nüfusu, 2025 yılı sonu verilerine göre 31,87 milyona ulaştı. Bu nüfusun 23,27 milyonu kentsel alanlarda ikamet ediyor.

1997 yılında Sichuan eyaletinden ayrılarak Pekin, Şanghay ve Tianjin ile birlikte doğrudan merkezi hükümete bağlı dört büyükşehir belediyesinden biri statüsüne alınan Chongqing, geniş idari sınırları nedeniyle sık sık "dünyanın en büyük şehri" olarak tanımlanıyor.

APARTMANIN İÇİNDEN GEÇEN METRO

Şehrin en bilinen yapılarından olan Liziba İstasyonu'nda, 2 numaralı metro hattı bir konut binasının 6 ve 7. katları arasından geçiyor. İnşaat aşamasında bu yapıya uygun olarak projelendirilen istasyon, turistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekiyor. Yerel yetkililer, trenin binaya giriş anını görüntülemek isteyen ziyaretçiler için bölgede özel bir seyir platformu oluşturdu.

12.KATTAN SOKAĞA ÇIKILIYOR

Engebeli arazi yapısı, Chongqing'de geleneksel kat kavramını değiştirmiş durumda. Binanın bir cephesinde zemin kat olarak kullanılan giriş, diğer cephede 12. kata denk gelebiliyor. Bölgede yaşayan içerik üreticilerinin paylaştığı görüntülerde, 18. kattaki evinden çıkan bir kişinin 12. kata inerek doğrudan caddeye adım attığı, binaların arasından geçen metroya bindiği ve asma yollarda ilerleyen otobüslerle ulaşımını sağladığı görülüyor.

HEM TURİSTİK HEM DE ÖNEMLİ KONUMA SAHİP

Jialing ve Yangtze nehirlerinin kesişim noktasında bulunan şehir, dik yamaçlara kurulu geleneksel yapıları barındıran ve "Hongya Mağarası" olarak bilinen kompleksiyle de öne çıkıyor. Chongqing, turistik özelliklerinin yanı sıra Yangtze Nehri üzerindeki konumuyla Üç Boğaz gemi turlarının başlangıç noktasını oluşturuyor ve Çin'in iç bölgelerini uluslararası pazarlara bağlayan temel sanayi ve lojistik üslerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.