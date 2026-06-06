Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ramazan Kubat görevine döndü. MHP kökenli olan Kubat, CHP Genel Merkezi’nde çekilmiş bozkut selamlı bir fotoğrafında, eski emniyet müdürü Ayhan Akgül ile görülüyor. CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özyıl Yıldırım, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: “Genel Merkez 12. katın durumu... Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve (yazar)! Ayhan Akgül. Bire bir tanışmışlığım var, rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile. Arkadaki gri ceketli yeni Çankaya İlçe Üyesi. Çankırı Üni. Rektör sekreteri, emekli, yine sağ cenahtan ayrıca yargılanmış geçmişte.”

CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de “Soldaki, baskınla Genel Merkez’e girildiği gün çekilmiş. Sağdakinde de aynı kişi, 7 TİP’li öğrenciyi öldüren Haluk Kırcı’nın karşısında! Bunlarla mı arınacaksınız butlancılar?”

Haluk Kırcı kimdir?

9 Ekim 1978’de Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrenciyi Abdullah Çatlı’yla birlikte evlerinde öldürdü. Haluk Kırcı, 1988’de idama mahkum edildi. Cezaevinden birçok kez tahliye edilen, aflardan yararlanan, daha sonra yakalanıp tekrar cezaevine konulan Kırcı, son olarak 2014’te tahliye edildi. Haluk Kırcı, Bahçelievler katliamının yanı sıra 5 kişinin öldürüldüğü Balgat katliamının da faillerinden.